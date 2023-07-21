صورة مع أبطال «سلاحف النينجا» في جزيرة المارية

أعلن الغاليريا جزيرة المارية، الوجهة الرائدة للتسوق والحياة العصرية في أبوظبي، استضافة مجموعة من أشهر شخصيات المسلسل التلفزيوني المحبب للصغار Teenage Mutant Ninja Turtles على قناة Nickelodeon، وذلك من الـ14 إلى الـ30 من يوليو 2023، حيث تستقبل هذه الشخصيات الشهيرة مثل ليوناردو ودوناتيل، ومايكل انجلو، ورافاييل، ضيوف الغاليريا من الصغار والكبار بعروض مسرحية حية وفعاليات ترفيهية متنوعة.

وسيحظى ضيوف الغاليريا بفرصة الاستمتاع بعروض مسرحية مباشرة ملأى بالتشويق والترفيه لمدة 30 دقيقة، ثلاث مرات في اليوم، من الـ14 إلى الـ23 من يوليو في «سنترال كيتشنز» في المستوى الثالث، حيث ستكون جميع العروض مجانية مع أولوية الأماكن لمن يحضر أولاً.

كما ستسنح الفرصة للصغار بعد كل عرض، بالمشاركة في جلسة تفاعلية مدتها 20 دقيقة مع شخصياتهم المفضلة من Teenage Mutant Ninja Turtles، لتبادل التحيات والتقاط الصور والاحتفاظ بأجمل الذكريات.

وجرى تصميم هذه المنطقة التفاعلية خصيصاً للبراعم الصغار لمنحهم تجربة ترفيهية لا حدود لها، وفرصة قيّمة للانطلاق في رحلة رائعة في ضواحي مدينة نيويورك، وخوض مغامرات ممتعة وإطلاق العنان لطاقاتهم الكامنة، عبر المشاركة في العديد من الأنشطة وورش العمل.