الببغاء «الوحيد في العالم» يعود إلى نيوزيلندا

شهدت نيوزيلندا عودة الببغاء الليلي الوحيد في العالم الذي لا يطير، وذلك للمرة الأولى منذ نحو 40 عاماً.

وقال مدير عمليات إدارة الحفاظ على طائر الكاكابو، ديدر فيركو، إنه يعد «من أكثر الأنواع شهرة وندرة» في نيوزيلندا، وقد تعافى من تراجع أعداده إلى درجة بلغت وجود 51 طائراً فقط في عام 1995.

وأوضح: «لقد تمت حتى الآن إعادة طائر الكاكابو في عدد قليل من الجزر البحرية الخالية من الحيوانات المفترسة، لذلك فإن إعادته حالياً إلى البر الرئيس تعد إنجازاً كبيراً بالنسبة لجميع المعنيين بالأمر».

جدير بالذكر أن آخر فترة عاش فيها طائر الكاكابو في البر الرئيس لنيوزيلندا كانت في ثمانينات القرن الماضي. وكانت آخر مرة ظهر خلالها في نورث آيلاند في ستينات القرن الماضي.