متحجرة تكشف أن حيواناً صغيراً كان يقتل الديناصور

كان حيوان ثديي صغير بحجم الغرير يغرز أنيابه في أضلاع ديناصور يفوقه حجماً بثلاثة أضعاف، عندما جمّدهما معاً رماد ثوران بركاني قبل 125 مليون سنة، فتحولا إلى متحجرة عُثر عليها في الصين.

وأوضح باحثون في مقال نشرته، الثلاثاء، مجلة «ساينتيفيك ريبورتس»، أن مشهد المبارزة بين الحيوانين في المتحجرة، يُظهر أن الثدييات الصغيرة كانت تستطيع مهاجمة الديناصورات. وكان يُعتقد سابقاً أن الثدييات أصغر من أن تهاجم الديناصورات خلال عشرات ملايين السنين التي تعايش فيها النوعان. لكن المتحجرة تُظهر حيواناً من نوع ريبينوماموس روبستوس، وهو حيوان عاشب يبلغ طوله نحو متر و20 سنتيمتراً، وله منقار يشبه منقار الببغاء. واستنتج الباحثون من طريقة تشابك الهيكلين العظميين أن الحيوان الثديي لم يكن يلتهم جيفة ديناصور، بل كان يهاجمه.