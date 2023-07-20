بحيرة الحب.. لوحة مبدعة في صحراء دبي

اكتسبت بحيرة الحب دبي - وهي جزيرة في صحراء دبي على شكل قلب - شهرة محلية وعالمية واسعة منذ لحظة الإعلان عنها عام 2018. وتعد البحيرة لوحة فنية مزينة بأشجار الغاف اليانعة التي تحيط بها من كل جانب، وتشكل كلمة Love إضافة إلى قيمتها الجمالية والسياحية، وتعد موطناً لمئات الأنواع من الطيور والحيوانات.

وتضم بحيرة وحديقة الحب في دبي نحو 16 ألف شجرة زيتون وسمر وسدر وغاف، إلى جانب 800 ألف شجيرة متنوعة، توفر ثلاثة مسارات للمشي يصل مجموع أطوالها إلى نحو سبعة كيلومترات.