منظومة ذكاء اصطناعي تفك شيفرة أورام المخ خلال دقائق

ابتكر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة، منظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها فك شيفرة البصمة الجينية لأورام المخ خلال دقائق أثناء الجراحة، ما يسمح بتسريع عملية تشخيص طبيعة الورم، ووضع خطة العلاج الشخصي للمريض بشكل عاجل، وذلك ما يعزز فرص التماثل للشفاء. ونجح الفريق البحثي في تدريب المنظومة الجديدة على تحديد جينية أورام «جليوماس»، وهي أكثر أنواع سرطان المخ شيوعاً لدى البالغين. وعادة ما يستغرق تحليل الأطباء أياماً إلى أسابيع لتحديد الدلالات الجينية لهذه الأورام. ويرى الفريق البحثي أن تحديد طبيعة الورم في غرفة الجراحة ينطوي على أهمية بالغة.