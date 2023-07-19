حراس القلعة وجواهر التاج البريطاني موجودون منذ القرن الـ 15

برج لندن قلعة تقع في وسط العاصمة البريطانية على طول نهر التايمز، بناه ويليام الفاتح لأول مرة نحو عام 1077 ميلادية، وأضيف إليه بشكل كبير على مر القرون.

كانت القلعة ذات سمعة مظلمة وصارت سجناً لملوك وملكات وخونة، واليوم تحولت إلى منطقة جذب سياحي رئيسة للزوار الذين يتوقون إلى تجربة مكان غارق في تاريخ إنجلترا لا مثيل له، ومشاهدة حراس القلعة، والانبهار بجواهر التاج الرائعة.

تم تكليف الحراس الشخصيين الملكيين المعروفين رسمياً باسم «بيفيتيرز» منذ عام 1700 بحراسة البرج وشاغليه منذ تاريخ غير معروف في القرن الـ15. ولا يزال حراس يومان يقومون بدوريات اليوم - ويعملون مرشدين سياحيين - يرتدون كسوة تيودور الحمراء المذهلة. وجود مميز لغربان البيفيتيرز. ومن غير المعروف متى وصلت هذه الطيور لأول مرة، لكن الأسطورة تقول إنه طالما بقيت، فإن المملكة ستستمر. وكان هناك إنذار خطر خلال الحرب العالمية الثانية عندما قتلهم القصف باستثناء واحد.