60 فناناً يعرضون أعمالهم «في قلب دولة أخرى»

افتتحت مؤسسة الشارقة للفنون يوم أمس، المعرض الأشمل لمقتنياتها الفنية تحت عنوان «في قلب دولة أخرى: تصاعد مخيلة الشتات»، والذي يقام في المباني الفنية في ساحة المريجة ويستمر حتى 24 سبتمبر 2023.

يُنظم المعرض في الشارقة بعد أن استضافه متحف «ديشتورهالين» في مدينة هامبورغ الألمانية العام المنصرم، محتضناً النتاج الإبداعي لثلاثة أجيال من الفنانين الذين ينحدرون من دول شتات مختلفة، ويتأسس على ثلاثة فصول رئيسة تتضمن أكثر من 60 فناناً و150 عملاً جميعها من مقتنيات المؤسسة.

وتجتمع الأعمال المميزة وفنانوها في الشارقة، حيث تُعرض ضمن كوريغرافيا جديدة تمتد من عام 1935 إلى الوقت الحاضر.

ويستمد المعرض إلهامه من مذكرات الفنانة الراحلة إيتيل عدنان «في قلب دولة أخرى» (2004). ويصاحب المعرض كتاب مصور لجميع لأعماله، صادر عن متحف ديشتورهالين ودار سنويك للنشر. شارك في تأليفه وتحريره الدكتور عمر خليف، وكتب مقدمته كل من حور القاسمي وديرك لوكو، فيما جاءت الخاتمة بقلم نوار القاسمي.