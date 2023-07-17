دواء لعلاج الزهايمر يجتاز اختباراً أولياً بنجاح

قالت أكيومن فارماسيوتيكالز، أمس، إن عقاراً تجريبياً لعلاج الزهايمر طورته الشركة اجتاز اختباراً أولياً للسلامة وسينتقل بذلك لتجارب أكبر.

ويستهدف العقار شكلاً جديداً من المكون البروتيني السام بيتا أميلويد في المخ.

وقالت الشركة إن العقار «إيه.سي.آي 193» تم استقباله بشكل جيد في أول تجربة اختبار على المرضى. وعرضت الشركة نتائج الدراسة التي أجريت على عينة عشوائية تضم 62 مريضاً لديهم أعراض مبكرة بالإصابة بالزهايمر في المؤتمر الدولي لرابطة الزهايمر في أمستردام. وشملت الدراسة مقارنة بين مجموعة من المشاركين تم إعطاؤهم العقار مع مجموعة أخرى تم إعطاؤهم عقاراً وهمياً.