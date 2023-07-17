الهند: غرق 3 شبان في حفرة ماء بملعب غولف

غرق ثلاثة شبان في حفرة عميقة مليئة بالماء توجد داخل ملعب غولف تحت الإنشاء في حي دواركا بالعاصمة الهندية نيودلهي، بحسب ما أوردت صحيفة «تايمز أوف إنديا»، أمس.

ووقع الحادث أثناء عودة الشبان الثلاثة إلى منازلهم السبت بعد لعب كرة القدم سوياً، حيث قرروا القفز من فوق الجدار الخاص بالموقع قيد الإنشاء، ولكن لسوء الحظ سقطوا في حفرة الماء.

وجرى استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث، حيث قالت إنه قد تم تحديد هوية القتلى، وهم آرون وأرجون وأبهيشيك، مضيفة أن أعمارهم تراوح بين 20 و25 عاماً.

وتم إبلاغ الشرطة بوقوع الحادث، حيث تم انتشال جثث الضحايا.