120 فناناً وفنانة في مهرجان قرطاج الدولي

انطلق مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ57، مساء أمس، بعرض غنائي موسيقي راقص، يحمل عنوان «محفل»، للفنان التونسي محمد الفاضل الجزيري، بمشاركة نحو 120 فناناً وفنانة.

وقال الفاضل الجزيري، قبل يوم من الافتتاح، إن عرض «محفل» يعيد بناء طقوس الأعراس البدوية في مناطق مختلفة من تونس، مع تثمين هذا التراث اللامادي برؤية معاصرة، والمزج بين آلات تقليدية وأخرى حديثة.

ويشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 19 أغسطس حفلات لمجموعة من النجوم، أمثال اللبناني راغب علامة، والجزائرية سعاد ماسي، والسوري ناصيف زيتون، والتونسي صابر الرباعي، والمصري محمد حماقي.

كما يشمل البرنامج سهرة مشتركة لفرقة «تقسيم تريو» التركية، ومجموعة «ثلاثي جبران» الفلسطينية، وسهرة إفريقية تحييها المغنية النيجيرية يامي ألايد، والمغني تيكن جاه فاكولي من ساحل العاج.