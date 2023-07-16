وفاة ألمانية في حادث تسلق على جبال الألب

لقيت سيدة (62 عاماً) حتفها إثر سقوطها خلال محاولة تسلق أحد جبال الألب بمنطقة تيرول النمساوية.

وقالت الشرطة النمساوية أمس، إن المرأة كانت ضمن ثلاثة أفراد، وقد سقطت الجمعة في منطقة جيمبل-نورد أوست فاند.

وهو واحد من حوادث مميتة شهدتها جبال الألب النمساوية خلال الأيام الأخيرة.

وسقطت المرأة من ارتفاع أمتار عدة وهي معلقة بحبل، واصطدمت بواجهة صخرية، وفارقت الحياة متأثرة بجروحها.

ولقي ألماني آخر (71 عاماً) حتفه خلال حادث في منطقة تيرول أيضاً الخميس. ووفقاً للشرطة، كان الرجل ضمن مجموعة من تسعة متنزهين. وانحرف الرجل عن المسار أثناء نزوله ليسقط من ارتفاع 300 متر فوق منطقة صخرية.