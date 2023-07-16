لم يجدا وسيلة نقل فتظاهرا بالمرض وأوقفا «سيارة إسعاف»

تظاهَر شابان إيطاليان لا يملكان وسيلة نقل بأن أحدهما يعاني وعكة صحية لكي يجعلا سيارة إسعاف تتولى نقلهما إلى المكان الذي كانا يقصدانه، وقد صوّرا وقائع خدعتهما وبثّاها على شبكات التواصل الاجتماعي، على ما أفادت الشرطة أمس.

وانتشر مقطع الفيديو الذي صوّراه على نطاق واسع عبر «تيك توك» في يوم واحد وحظيَ بأكثر من 50 ألف مشاهدة، وقد أرفقاه بتعليق يؤكد خدعتهما بصورة قاطعة جاء فيه: «عندما تكون في الريف ولا تجد وسائل نقل عام».

وما يُشكّل تأكيداً إضافياً أن أحدهما قال في مستهل المقطع «نحن تائهان في وسط الريف، والآن نحلّ المشكلة». وما كان منهما إلا أن اتصلا بهيئة خدمات الإنقاذ وادّعيا في اتصالهما بأن أحدهما أغمي عليه بسبب ضربة شمس، فيما بدا وهو يضحك خلال المكالمة.