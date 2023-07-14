ضريبة على كل سائح يدخل بالي اعتباراً من 2024

تُفرض ضريبة تعادل عشرة دولارات على كل سائح أجنبي في بالي اعتباراً من سنة 2024، وفق ما أعلنت السلطات التي ترغب في تمويل الحفاظ على هذه الجزيرة الإندونيسية التي تشهد حركة سياحية كثيفة جداً.

وقال الحاكم آي وايان كوستر للمسؤولين المحليين المنتخبين إن «دفع السياح الأجانب ضريبة سيطبق مرة واحدة فقط خلال زيارتهم بالي».

وأوضح أن الضريبة البالغة 150 ألف روبية إندونيسية يجب أن تُسدد إلكترونياً، وستطبق على السياح الأجانب الوافدين من الخارج.

وإذ أكد أن السلطات لا تخشى أن تنفّر هذه الضريبة السياح، أعلن أن الإيرادات المتأتية منها ستُستخدم «من أجل البيئة والثقافة وتحسين جودة البنى التحتية، كي يكون السفر إلى بالي مريحاً وآمناً أكثر».