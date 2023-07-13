رجال إطفاء المان ينقذون كلبا محاصرا في جحر قوارض

أنقد رجال إطفاء ألمان كلبا بعد ما حوصر في جحر للقوارض في منطقة خوخ على نهر الراين لمدة ثماني ساعات.

وقال جهاز الإطفاء التطوعي في المنطقة إن الحيوان الأليف /عامان/ هرب خلال الليل واختفى في جحر قوارض النوتريا على ضفة مجرى مائي.

ولم يتمكن صاحب الكلب من اخراج كلبه/ سيكب وانتظر حتى وصول رجال الإطفاء في وقت مبكر صباح اليوم.

ولم يتضح في بادئ الأمر المكان الذي أوى إليه الكلب . وتم استخدام حفار صغير ومعاول و مجارف لإخراجه من الجحر، بعد أن استدل رجال الإنقاء على مكان وجوده من خلال نباحه من وقت لآخر.

وبعد نحو ساعتين ، خرج حيوان النوتريا الموجود في الجحر أولا ثم تبعه على الفور الكلب/سكيب/ وهو بحالة صحية جيدة دون إصابات .