السلطات التايلاندية تلقي القبض على 3 ألمان وباكستاني بعد العثور على جثة مقطعة الاوصال بثلاجة

اعتقلت السلطات التايلاندية ثلاثة مواطنين ألمان وباكستاني واحد يبلغ من العمر 27 عاما، على خلفية اكتشاف جثة مقطعة الاوصال، لرجل أعمال ألماني في تايلاند.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" اليوم الخميس عن المحققين القول، إن الألمان المشتبه بهم، هم رجل 52 عاماً وامرأتان 52 و54 عامًا، وقد نفوا جميعًا وجود أي علاقة تربط بينهم وبين وفاة رجل الأعمال 62 عاماً.



وكان قد تم الابلاغ عن فقدان الضحية في الرابع من يوليو الجاري، وتم العثور على جثته يوم الاثنين الماضي، فى ثلاجة موجودة بعقار فى "نونج برو"، وهي إحدى ضواحى منتجع باتايا الشهير لقضاء العطلات فى إقليم تشونبورى.

ونقلت الصحيفة عن الشرطة القول، إنه يشتبه في قيام ثلاثة ممن تم إلقاء القبض عليهم، بتقطيع الجثة إلى 13 قطعة، ثم إخفائها في أكياس بلاستيكية.

ويُقال إن المشتبه به الرابع استأجر المنزل الذي تم اكتشاف جثة القتيل فيه.