قرار صادم من هندي اكتشف خيانة زوجته

في فيلم بوليوود الكلاسيكي -Hum Dil De Chuke -Sanam لعام 1999، اكتشف فانراج أن زوجته في حالة حب مع رجل آخر فقرر جمعهما معا بالحلال.

والقصة التي تعتبر من أشهر قصص الحب في السينما الهندية تم تكرارها مؤخرًا من قبل زوج مخدوع عندما علم بخيانة زوجته، فقام بكل بساطة بترتيب زواجها مع حبيبها.

وقع الحادث غير المعتاد في منطقة نارديجانج، وهي قرية في ولاية بيهار الهندية بعد أن قبض القرويون على امرأة شابة متزوجة في منزل عشيقها بينما كان زوجها مسافرا،

فقاموا بضرب الرجل، الذي كان متزوجًا أيضًا ولديه ثلاثة أطفال.

ووفقا لما نشره موقع «أوديتي» فإنه سبق للزوج أن علم بخيانة عروسه الصغيرة السن، وعلى الرغم من محاولته إقناعها بالتخلي عن حبيبها، إلا أنها لم تفعل. كان لديهما طفلان في السنوات الثلاث التي تزوجا فيها، لكن قلب المرأة لا يزال ملكًا لعشيقها الذي كان متزوجًا هو الآخر ولديه أطفال.

ولذلك عندما عاد الرجل الزوج من سفره وسمع بما جرى، وأن أهله قد قبضوا عليها متلبسة في أحضان عشيقها، وقاموا بضرب الرجل واحتجزوا الزوجين كرهائن حتى عاد زوج المرأة من رحلة عمله.

لكن الرجل قرر بشكل مفاجئ أنه يريد حلا آخر، فأخذهما إلى معبد محلي وجعل الحبيب يتزوج زوجته، مدعياً أنه ليس في وضع يمنع المرأة من التواجد مع الرجل الذي تحبه لمجرد أنها متزوجة.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي انتشر منذ ذلك الحين العاشقين وهم يؤدون طقوس التوحيد أمام حشد من الناس. وبدا الرجل، العشيق والزوج الجديد المضروب بشدة، يرتدي سترة بيضاء وعينه منتفخة بشكل واضح، يصبغ جبين حبيبته، وهي تبكي، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت دموع المرأة هي دموع سعادة أم عار.