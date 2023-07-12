ريف إسبانيا يُزهر باللافندر.. ويستقطب السياح

على مسافة قريبة من العاصمة الإسبانية، تفتحت أزهار اللافندر لتعطي الريف صورة جمالية ساحرة، تستقطب آلاف السياح والإسبان الذين يقصدن المكان لعيش لحظات من السكون وسط كل هذا الجمال.

ويفضل المزارعون زراعة الحقول بزهرة اللافندر، لارتفاع هامش ربحها، ما حوّل هذه المزارع إلى وجهة سياحية منتظرة كل عام.

ويستخدم اللافندر في إنتاج العطور ومواد التجميل والصناعات الغذائية، إلى جانب مستلزمات النظافة والعلاج بالروائح العطرية.

وبالنسبة لمن يأتون للاستمتاع بهذه الحقول في موسم الإزهار، يقدم لهم اللافندر مشهداً رائعاً، يجمع بين درجات مختلفة من اللون الأرجواني ورائحة عطرية لا يمكن للأنف أن يخطئها.