«بيت ذا هيت».. «صيف دبي» ينبض بالموسيقى

يقدم مهرجان «مفاجآت صيف دبي» مجموعة متنوعة من العروض والحفلات الموسيقية الحية، التي يحييها أفضل الفنانين في المنطقة، وذلك خلال الدورة الثانية من فعالية «بيت ذا هيت»، التي تقام بالتعاون مع «أنغامي سبوت لايت».

وتشهد الفعالية هذا الصيف مشاركة العديد من الفنانين الموهوبين الذين يسهمون في إثراء المشهد الموسيقي العربي، حيث يتم تنظيم حفلات أسبوعية على مدار الصيف في مسرح «الأجندة» في مدينة دبي للإعلام.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة، إن مهرجان «مفاجآت صيف دبي» يعكس أروع ما تقدمه دبي خلال موسم الصيف، ويتضمن ذلك دعم المشهد الموسيقي المحلي، وتوفير منصة لإبراز المواهب الصاعدة في المدينة.

وأضاف: في دورة هذا العام من فعالية «بيت ذا هيت»، قمنا بالتعاون مع شركائنا ببرنامج متنوع وغني، يضم مجموعة واسعة من الفنانين العرب، تم تصميمه لجذب جماهير كبيرة من السكان والزوار خلال فترة الصيف.

وأفاد المدير التنفيذي لـ«أنغامي سبوت لايت» ماهر خوخجي، بأن الجدول الموسيقي لهذه الفعالية مملوء بالمواهب الاستثنائية والعروض الفنية التي ستبهر الجمهور.