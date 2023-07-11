رجل يقتل 6 أشخاص طعناً في روضة أطفال بالصين

قتل رجل بسكين ستة أشخاص، بينما أصاب شخصاً واحداً بجروح، أمس، في روضة أطفال جنوب شرقي الصين، حسبما ذكرت الشرطة وتقرير إخباري.

وقالت الشرطة في بيان، إن رجلاً يبلغ من العمر 25 عاماً اعتقل في أعقاب الهجوم الذي وقع صباحاً.

ونقلت صحيفة «ديفنيغ نيوز» عن شاهد مجهول قوله، إن طفل المهاجم كان قد تعرض في وقت سابق للصدم من سيارة أحد الأشخاص الذين قُتلوا في الروضة.

وبثت الصحيفة على موقعها الإلكتروني مقطعاً مصوراً، قالت إنه يظهر رجلاً يحمل سكيناً ويمشي بجوار ملعب روضة الأطفال.

ويتم الإبلاغ عن الهجمات على رياض الأطفال في الصين بشكل دوري، وتحظر الصين حيازة الأسلحة. عادة ما يتم تنفيذ الهجمات الشخصية بالسكاكين أو المتفجرات محلية الصنع.