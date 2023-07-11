دعوى جماعية ضد «ميتا» و«أوبن إيه آي» لخرق حق النشر

تقاضي ممثلة كوميدية أميركية ومؤلفان آخران، شركتي «ميتا بلاتفورمس» و«أوبن إيه آي»، في قضية يقولون فيها إنه تم خرق حق النشر من خلال استخدام محتواهم من دون إذن.

وفي الدعاوى الجماعية المقترحة التي تم تحريكها في محكمة سان فرانسيسكو الاتحادية، يزعم سارا سيلفرمان وريتشارد كادري وكريستوفر غولدن، أن الشركتين استخدمتا معلومات من كتبهم لاستخدامها من دون تصريح لتطوير شركات ذكاء اصطناعي توليدي. وتعد نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة المصدر أدوات قوية للمهام الأوتوماتيكية عن طريق تقليد محادثة بشرية. وقامت سيلفرمان بمقاضاة «أوبن إيه آي» للاستخدام غير المرخص لكتابها «ذا بيدويتر» الصادر عام 2010. وانضمت إلى المؤلفين كادري وغولدن في دعويين جماعيتين ضد ميتا و«أوبن إيه آي».