فرقة «بي تي إس» الكورية الجنوبية تنشر مذكراتها

أصدرت فرقة «بي تي إس» الموسيقية مذكراتها في بلدها كوريا الجنوبية أخيراً، احتفالاً بمرور 10 سنوات على تأسيسها، في حدث انتظره معجبوها بفارغ الصبر.

وقالت عقيلة، وهي ماليزية مولعة بالفرقة، أمام مكتبة كيوبو في غوانغهوامون، إحدى أكبر مكتبات سيول، «أتيت إلى هنا منذ التاسعة صباحاً، وحصلت أخيراً على الكتاب».

وشارك الصحافي الكوري الجنوبي كانغ ميونغ سيوك وأعضاء في الفرقة في كتابة «Beyond the Story: 10-Year Record of BTS» («ما وراء القصة: 10 سنوات لفرقة بي تي إس»)، بحسب دار «فلاتيرون بوكس» الناشرة للكتاب الذي يُطرح أيضاً في الولايات المتحدة حيث تصدّر قائمة أفضل الكتب مبيعاً على «أمازون» بفضل الطلبات المسبقة. واختير يوم أمس، التاسع من يوليو، موعداً لنشر هذه المذكرات.

ونجحت فرقة «بي تي إس»، التي ظهرت لأول مرة في 13 يونيو 2013، بنشر الموسيقى الكورية الجنوبية في جميع أنحاء العالم، وحصدت مليارات الدولارات بفضل قاعدتها الجماهيرية العالمية الواسعة.