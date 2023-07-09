تبرئة ألماني سُجن ظلماً 13 عاماً بتهمة قتل مسنّة

برأت محكمة ألمانية، أمس، رجلاً قضى أكثر من 13 عاماً في السجن بتهمة قتل امرأة مسنّة عُثر عليها في حوض استحمام.

وكان حُكم على مانفريد غينديتزكي، بالسجن المؤبد، عقب اتهامه بقتل امرأة تبلغ 87 عاماً في مبنى كان أميناً عليه في عام 2008، من خلال ضربها على رأسها أثناء مشاجرة بينهما ثم إغراقها.

وأصدر قضاة المحكمة الإقليمية في ميونيخ قراراً بأن غينديتزكي دينَ عن طريق الخطأ.

وأمضى 4915 يوماً في السجن ظلماً، وهي فترة لم يتمكن خلالها من المشاركة في تربية أبنائه، أو حاضراً عند ولادة أحفاده.

وأمرت المحكمة بدفع 75 يورو عن كل يوم قضاه غينديتزكي في السجن، أي ما مجموعه نحو 368 ألف يورو.