رئيس منصة «إنستغرام» يكشف عن المزايا الجديدة القادمة إلى «ثريدز»

فيما يستحوذ على اهتمام بالغ، أعلن رئيس منصّة «إنستغرام»، آدم موسيري، عن أهم المزايا الجديدة القادمة إلى تطبيق «ثريدز».

ونشر موسيري، عبر حسابه في «ثريدز» عدداً من المنشورات والتعليقات للتفاعل مع مستخدمي التطبيق، كاشفاً عن أهم المزايا التي ستُطلق قريباً ومقدماً تبريرات بشأن غياب بعض المزايا حتى الآن.

كما أضاف أنه ستتوافر مستقبلاً مزايا، مثل القدرة على تعديل المنشورات، وتفعيل الوسوم «Hashtags»، والتنقل بين حسابات عدة، وإمكانية رؤية المنشورات الواردة من الحسابات التي يتابعها المستخدمون فقط، وتحسين البحث.

وتابع أن مطوري التطبيق يعملون بالفعل على مزايا أخرى، مثل قسم الموضوعات الرائجة «Trends»، ونسخة خاصة بالمتصفح (سطح المكتب)، وإدماج خدمة الصور المتحركة، وإمكانية الإشارة إلى الأشخاص في الصور ومقاطع الفيديو، وخاصية الترجمة داخل التطبيق، والمشاركة المباشرة من تطبيق «إنستغرام».

غير أنه لم يشر إلى أي خطة زمنية محددة من أجل إطلاق هذه المزايا، إلا أن شركة «ميتا» أطلقت برنامجاً تجريبياً «بيتا Beta» للتطبيق لمستخدمي «أندرويد»، من أجل إتاحة تجربة المزايا الجديدة في التطبيق قبل توفيرها للمستخدمين جميعهم.