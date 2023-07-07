«تشالنجرز» يستهل عروض الدورة 80 من «البندقية السينمائي»

تُفتتح الدورة الـ80 لمهرجان البندقية السينمائي، الذي يقام من 30 أغسطس إلى التاسع من سبتمبر بفيلم «تشالنجرز» (Challengers) للمخرج الإيطالي لوكا غوادانينو، بطولة زندايا وجوش أوكونور ومايك فايست، حسب ما أعلن المنظمون، أمس.

وتؤدي نجمة هوليوود الصاعدة، الممثلة الأميركية الشابة زندايا في «تشالنجرز» دور تاشي دنكان، وهي لاعبة كرة مضرب موهوبة، تحولت إلى مدربة، وتزوجت من بطل في طور التراجع، يتعين عليه أن يواجه باتريك الذي كان أعز أصدقائه، وحبيب زوجته سابقاً.

ويتولى جوش أوكونور (ذي كراون) دور باتريك، فيما يجسّد مايك فايست (وست سايد ستوري) شخصية زوج تاشي دنكان.

ويُعرض الفيلم الأربعاء 30 أغسطس في افتتاح أقدم المهرجانات السينمائية، الذي يحتفل هذه السنة بدورته الـ80. ووضع موسيقى «تشالنجرز» ترينت ريزنور وأتيكوس روس.

وقال لوكا غوادانينو إنه «متأثر جداً» بكونه سيفتتح مهرجان البندقية بهذه «القصة الحديثة والقوية، المفعمة بطاقة الشباب والحب». ونقل البيان عنه قوله إنه كمخرج يعتبر أن عرض فيلمه في افتتاح المهرجان «حلم أصبح حقيقة».