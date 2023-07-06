بالدموع والبكاء.. والدة بطل العالم "للكونغ فو" تعرض ميدالية مصر الذهبية للبيع (فيديو)

عرضت والدة لاعب مصري يحمل لقب بطل العالم في "الكونغ فو" ميدالية ابنها الذهبية للبيع لمرورها بضائقة مالية.

وقالت والدة عمر محمد شتا بطل عالم في "الكونغ فو" في الألعاب القتالية، في مقطع فيديو نشره حساب "القاهرة 24" على موقع "فيسبوك" ويوتيوب، إن نجلها بطل العالم، لم يحصل على قيمة الجائزة المالية للمركز الأول على مستوى العالم، من وزارة الشباب والرياضة، والتي تبلغ 90 ألف جنيه مصري، على الرغم من حصول المركزين الثاني والثالث على الجائزة المالية.

وأضافت أن نجلها عمر شتا، لعب بطولة العالم للشباب في إندونيسيا بتاريخ 8 ديسمبر وشارك في معسكر البطولة من 1 مايو، حتى انتهاء البطولة، وسافر إلى بطولة إفريقيا في الجزائر، وحصل على المركز الأول في إفريقيا، وشارك في البطولة العربية في بورسعيد وحصل على المركز الأول عربيا.

وتابعت والدة عمر شتا أن نجلها هو اللاعب الوحيد في مصر الذي حصل على المركز الأول في البطولات الثلاث، كما حصل على البطولة الذهبية ومصر حصلت على الترتيب الثاني مناصفة مع الهند.

وأشارت والدة عمر محمد شتا "أمس كان التكريم المالي للفائزين بالمراكز الأولى، وفوجئنا بعدم صرف أية مبالغ مالية لنجلي محمد شتا، رغم قيمة المصاريف التي صرفت في أثناء سفره وتدريبه وإعداده وعلى الإصابات، والتي تحملتها أسرة اللاعب".