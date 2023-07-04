صيف حافل بالألوان في «الشارقة للفنون»

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن برنامجها التعليمي لصيف 2023، الذي يقام في الفترة من الثامن من يوليو الجاري إلى 28 أغسطس المقبل.

ويشمل البرنامج طيفاً من الورش والدورات في مختلف أشكال الفنون، ضمن خمس فئات: الناشئة والكبار، الصغار والعائلات، الطفولة المبكرة، وورش الاستوديو الفني، والدورات التدريبية.

ويتيح برنامج الصغار والعائلات للمشاركين بين ستة و15 عاماً إلى جانب أفراد أسرهم، التواصل مع الفنانين المحترفين الذين يعملون على العديد من الفنون البصرية والتعلم منهم مهارات جديدة في الرسم والنحت وطباعة الشاشة، وصناعة الورق وأساسيات صناعة الجلود وإعادة تدوير النسيج وتصميم القمصان الملونة وصناعة أزياء الدمى.

ودعت المؤسسة جميع طلاب المرحلة الثانوية الراغبين في تطوير مهاراتهم الفنية أو الأشخاص الذين يخططون لدراسة الفن والتصميم في المرحلة الجامعية، للانضمام لدورة تدريبية بعنوان «نظرة عميقة على الفن» تمتد لأربعة أسابيع من 10 الجاري إلى الثالث من أغسطس المقبل.