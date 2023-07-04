إيوان مكريغور يترك ابنته تتحمل المسؤولية في فيلم جديد

منح ممثل هوليوود إيوان مكريغور ابنته كلارا، حرية التصرف أثناء تصوير فيلم رحلة على الطريق «أنت تغني بصوت عالٍ، وأنا أغني بصوت أعلى» معاً.

وقال الممثل البريطاني أمس في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي الذي انطلقت دورته الـ57 مؤخراً: «لم تكن هناك أي نصيحة تُقال هنا وهناك.. افعلها على هذا النحو أو ذاك».

وشدد إيوان مكريغور (52 عاماً) على أن الكل مسؤول أمام الكاميرا والجمهور، بغض النظر عن السن أو الخبرة السابقة. واحتفل الفيلم الأميركي «أنت تغني بصوت عالٍ، وأنا أغني بصوت أعلى» بعرضه الأجنبي الأول في مدينة كارلوفي فاري التشيكية التي تستضيف أحد أقدم المهرجانات السينمائية في العالم.