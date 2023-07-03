حسن شاكوش: "أنا من بولاق الدكرور وبعرف إيه يعني بنات ناس"

علّق مغني المهرجانات المصري حسن شاكوش على أزمته مع زوجته، بعد تبادلهما للكثير من الاتهامات مؤخراً.

وقال على هامش حفله الأخير في الساحل الشمالي: "تعبتوا مني الفترة اللي فاتت على السوشيال ميديا، وبيتقال اتجوزت والا طلقت، ومحدش فاهم حاجة، كل اللي بيتقال إشاعات، واللي بتسمعوه إشاعات، انتوا عارفين أنا من بولاق الدكرور، وبعرف يعني إيه بنات ناس، واعرف ازاي أحافظ على بنات الناس، ولما تكون داخل بقلبك والنية خير، بس هنقول إيه؟".

وأضاف متوجهاً لجمهور الحفل: "عاوز أعرفكم أنا كل اللي بيتقال إشاعات، والمطبخ اللي بيطبخ ده كله عاوز ترندات، واحنا شبعنا ترندات، وحسن شاكوش قالها لكم بقى مفكرين هما رح يمسكوها عليّ ذلة".

وعلى الصعيد الفني، يحّضر شاكوش لمشروع غنائي مقبل، وهو "ديو" مع الفنان الشعبي المصري طارق الشيخ بعنوان "في قلبي جراح"، كما سيقدّم مجموعة أغان ٍمع الفنان عمر كمال.