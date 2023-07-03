إلغاء عرض أزياء لدار «سيلين» في باريس

أُلغي عرض أزياء للرجال لدار «سيلين» كان مقرراً أمس، بسبب أعمال الشغب التي أعقبت مقتل الشاب نائل (17 عاماً)، كما أعلن مصمم الأزياء هادي سليمان في صفحاته عبر منصات التواصل.

وأشار سليمان في منشور على «إنستغرام» إلى أنّ قرار إلغاء العرض اتُّخذ لأسباب ترتبط بالسلامة، وبسبب «التطوّر المُحتمل لأعمال الشغب الخطرة».

وأضاف «إقامة عرض أزياء في باريس، في وقت تشهد فرنسا وعاصمتها هذه التطورات، يبدو من وجهة نظري، غير مناسب».

وقرر هادي سليمان الذي يُعد أحد أكثر المصممين تأثيراً في الأزياء الرجالية، عرض مجموعته خارج الجدول الرسمي.

وتسببت أعمال الشغب التي أعقبت مقتل الشاب نائل (17 عاماً) برصاص الشرطة في إلغاء احتفالات ومناسبات عدة.