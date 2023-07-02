«تلسكوب» أوروبي ينطلق لاستكشاف «الكون المظلم»

انطلق، أمس، صاروخ تابع لشركة «سبيس إكس» من ولاية فلوريدا حاملاً تلسكوباً مدارياً، سيلقي الضوء على ظاهرتين كونيتين غامضتين تُعرفان باسم (الطاقة المظلمة) و(المادة المظلمة)، وهما قوى غير مرئية يقول العلماء إنها تمثل 95% من الكون المعروف.

والتلسكوب، الذي أطلق عليه اسم (يوكليد)، تابع لوكالة الفضاء الأوروبية، ومن المتوقع أن تؤدي مهمته، التي تبلغ كلفتها 1.4 مليار دولار وستستمر ست سنوات على الأقل، إلى تسليط الضوء على الفيزياء الفلكية، وربما فهم طبيعة الجاذبية نفسها.

وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سيمضي التليسكوب في رحلة مدتها شهر إلى وجهته (الكون المظلم) على بُعد نحو 1.6 مليون كيلومتر من الأرض، وهو موقع تكون فيه الجاذبية بين الأرض والشمس مستقرة.