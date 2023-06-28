تكريم رفيع للمشاركين في إنقاذ الأطفال الأربعة بكولومبيا

منحت الحكومة الكولومبية، أول من أمس، واحداً من أرفع الأوسمة في البلاد لعناصر الجيش والسكان الأصليين الذين شاركوا في عملية سمحت في أوائل يونيو الجاري بالعثور على أربعة أطفال تاهوا 40 يوماً في غابات الأمازون.

وقدّم الرئيس غوستافو بيترو في القصر الرئاسي، ميداليات وسام بوياكا، وهو ثاني أعلى وسام للجيش وأرفع تكريم للمدنيين، إلى الجنود والمواطنين من السكان الأصليين الذين شاركوا في عمليات البحث، وكذلك إلى والدة ويلسون، وهو كلب بوليسي لايزال مفقوداً في الغابة. وأشاد بيترو بالعمل المشترك للقوات المسلحة ومجتمعات السكان الأصليين في العثور على الأطفال الأربعة في التاسع من الشهر الجاري، بعد 40 يوماً على تحطم طائرة كانت تُقلهم في حادثة أودت بحياة والدتهم وأحد أقاربهم والطيار.