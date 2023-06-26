تحديات حماسية واستعراضات في مهرجان دبي للألعاب الرقمية

استقطبت التحديات الحماسية والفقرات الاستعراضية التي شهدها اليوم الرابع من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2023، أول من أمس، المزيد من عشاق الألعاب، الذين توافدوا من أنحاء العالم للاستمتاع بالفعاليات في مدينة إكسبو دبي.

وبدأت فعاليات اليوم الرابع بفقرة استعراضية قدمتها مجموعة «كوسبلاي آيدول»، بمشاركة فنانين أبدعوا في تقمص شخصيات أبطال محبوبين لدى عشاق الألعاب والرياضات الرقمية. كما استمتع الحضور بعرض تنكري قدمته المبدعة سومي كوسبلاي، التي ألهمت الحضور بفنونها التنكرية وعروضها الفنية المشوقة.

وحاز المشاركون في مسابقة «الكوسبلاي» التي ينتظرها كثيرون بشغف إعجاب الحكام والحضور، وتمكنوا من جذب اهتمام زوار المهرجان بمهاراتهم الإبداعية، وفنونهم الحرفية، وأزيائهم التي تتمتع بالتفاصيل المتقنة والأنيقة.

واحتلت بطولة «بلاي بيوند» الصدارة على المسرح الرئيس باستقطابها أبرز اللاعبين المؤثرين في العالم، الذين أثاروا إعجاب الحضور، وسيتمكن الجمهور من الحصول على فرصة ثانية لمشاهدتهم في اليوم الأخير للمهرجان.

وتنافس في «بلاي بيوند» الفريقان الإقليمي والدولي للحصول على الجائزة عبر مجموعة من التحديات، استعرضوا من خلالها أساليبهم المتميزة ومهاراتهم الاستثنائية في اللعب.