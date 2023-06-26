إيقاعات متنوعة تختتم مهرجان «كناوة» في المغرب

اختتم مهرجان كناوة وموسيقى العالم بمدينة الصويرة المغربية، أول من أمس، فعاليات دورته الـ24 بعروض موسيقية صاخبة ومتنوعة، هزت شوارع وأزقة المدينة التاريخية المطلة على المحيط الأطلسي. وامتلأ معظم منصات العروض عن آخره بالجمهور في آخر أيام المهرجان الذي انطلق في 22 الجاري.

وفي برج مراكش الأثري، أحيا فريق «الثلاثي جبران» الفلسطيني حفلاً غنى للحب والثورة والأرض، تلاه حفل للفنان عبدالسلام عليكان أحد «معلمي» موسيقى الكناوة التراثية، الذي مزج موسيقاه مع موسيقى الفنان الألماني تورستين دو وينكل وفنان الكناوة المغربي حكيم زهير أمكاس. كما شهدت منصة مولاي الحسن وسط المدينة العتيقة، التي تقع على بعد 450 كيلومتراً جنوب العاصمة الرباط، عروضاً متنوعة. وضم برنامج المهرجان نحو 40 حفلاً موسيقياً.