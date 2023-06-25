الرسام السويسري رولف زاكس يفتتح معرضاً لفن الإضاءة في هامبورغ

قال الرسام السويسري رولف زاكس، في افتتاح معرضه «أينجماختس» (يحفظ/يصون) في بلدة هامبورغ بشمال ألمانيا، إنه يحب استخدام المفردات اليومية في أعماله الفنية.

وأضاف زاكس، أول من أمس: «أحب بشدة الأشياء.. الأشياء النفعية التي تذكرنا بطفولتنا، والتي ليس لها تصميم، فقط لها تصميم غرضي».

ويمكن مشاهدة معروضات الرسام التي تدور كلها حول فكرة الضوء - مثل الدلاء المعلقة التي جرى تحويلها إلى أباجورات - في معرض واتسون غاليري بمدينة هامبورغ الألمانية حتى 23 سبتمبر المقبل.

وأعلن معرض واتسون غاليري أن والد رولف زاكس، المصور ومقتني التحف الراحل جونتر زاكس، كان يمتلك معرضاً لا يختلف كثيراً عن معرض نجله.