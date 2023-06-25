موسيقي الجاز الألماني بيتر بروتزمان يغيب عن 82 عاماً

توفي موسيقي الجاز الألماني بيتر بروتزمان، في مدينة فوبرتال غرب ألمانيا، عن عمر 82 عاماً، الخميس الماضي.

ويعتبر بروتزمان ممثلاً مؤثراً للجاز الحر، وكان واحداً من موسيقيي الجاز الألمان القلائل المعروفين في أنحاء العالم.

وقام عازف الساكسفون بالعزف مع فرق موسيقية مختلفة في أنحاء أوروبا، وكانت له قاعدة جماهيرية كبيرة في الولايات المتحدة.

وأحب بروتزمان العزف على الساكسفون بقوة وبصوت مرتفع، وكان أفضل مثال على ذلك ألبومه الثاني «ماشين جن» (سلاح آلي) عام 1968.

ولد بروتزمان في مدينة ريمشايد في غرب ألمانيا، وتعلم آلة «الكلارينيت» عندما كان طفلاً، ثم درس الفن في كلية فنون «فيركونستشولي» في فوبرتال.