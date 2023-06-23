أطلقت النارعلى سائق "أوبر" بسبب المكسيك

كادت امرأة متحمسة لاستخدام مسدسها الشخصي بالتسبب بموت رب أسرة بريء، بعدما أطلقت عليه النار وهو ينقلها في سيارة أوبر من مكان إلى آخر بزعم شكوكها بكونه يحاول خطفها.

وقالت تقارير الشرطة في تكساس (الولايات المتحدة) أن امرأة تزور تكساس قامت بإطلاق النار على سائق خدمة أوبر ظنًا منه أنه سيقوم بخطفها إلى المكسيك كما التقطت صورة له وهو مصاب قبل استدعاء رجال الشرطة.

واتُهمت فيبي كوباس (48 عامًا) ، بإطلاق النار على السائق أوبر دانييل جارسيا (52 عامًا) ، في رأسه على الطريق السريع يوم الجمعة الماضي.

وكانت كوباس، طلبت خدمة أوبر لنقلها إلى حيث خططت لمقابلة صديقها بعد أن أنهى عمله، وفقًا لوثائق المحكمة التي حصلت عليها محطة KTSM.

وأثناء وجودها في السيارة ، انتبهت كوبا لإشارة مرور كُتب عليها "خواريز،المكسيك" ، فاعتقدت خطأً أن السائق بيدرا جارسيا كان يحاول اختطافها ونقلها إلى هناك ، حسبما جاء في الوثائق.

بعد ذلك على الفور، سحبت كوباس "مسدسًا من حقيبتها" وأطلقت النار على السائق، الذي فقد الوعي على الفور، فاصطدمت السيارة بحواجز الطرق وتوقفت.

وتقول الوثائق إن المرأة لم تتصل بالشرطة أو المستجيبين للطوارئ للإبلاغ عن تعرضها للخطر قبل إطلاق النار، كما أنها التقطت صورة للرجل بعد أن أطلقت النار عليه وأرسلتها إلى صديقها قبل أن تشرع في الاتصال بالطوارئ.

وقال ضباط الشرطة الذين حققوا في مكان الحادث إن صديق كوباس ساعدها على الخروج من السيارة المحطمة.

كما أنهم لم يعثروا على أي دليل على محاولة اختطاف المرأة أو أن السائق قد انحرف عن وجهتهما المتفق عليها.

من جهتها عبرت شركة "أوبر" عن "رعبها من تصرفات الراكبة " مشيرة إلى أنها قامت بحظرها بشكل دائم.

أما السائق فتبين أن إصاباته غير خطرة، وحصل على دعم مادي محلي من مجموعة كبيرة من المتعاطفين وصل حدود 16000 دولار

وصرح السائق المسكين للمحطة بعد أن تعافى للتو من جراحة في الركبة أنه " متحمس للغاية بتمكنه أخيرًا من توفير بعض الدخل لعائلته" وإن كان في ظروف محزنة كتلك.