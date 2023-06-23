النخلة.. صديقة الطفولة والتاريخ العريق

موسم الرطب جزء أصيل من التراث الثقافي غير المادي للإمارات الذي تتناقله الأجيال وتتوارثه جيلاً بعد جيل.

ويعبّر حصاد الرطب وما يزخر به من حكايات جميلة عن أرض الإمارات الغنية بتراثها الثقافي، والحكايا الرائعة التي تتناقلها الأجيال وتتوارثها، لكون الإنسان الإماراتي تربطه علاقة وطيدة بالنخلة، فهي جزء من منظومة حياته ويعيش معها من بدايات طفولته، ويشعر بالارتباط الوثيق معها وتكبر العلاقة الأبدية بينهما.

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