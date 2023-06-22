31 قتيلا في انفجار بمطعم شمال غربي الصين

ارتفعت حصيلة القتلى جراء انفجار وقع مساء أمس في مطعم بمدينة ينتشوان، حاضرة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي في شمال غربي الصين، إلى 31 شخصا، حسبما ذكرت السلطات المحلية اليوم الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا ” أن الانفجار وقع بسبب تسرب غاز البترول المسال من منطقة العمل داخل المطعم.

وأسفر الانفجار عن سقوط 38 ضحية، تأكد مصرع 31 شخصا منهم، بينما يتلقى السبعة الآخرون، ومن بينهم شخص واحد في حالة صحية حرجة، يتلقون العلاج حاليا .