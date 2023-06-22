أفضل مطعم في العالم..«سنترال» البيروفي

منح تصنيف «50 بست رستورانتس» الشهير، أول من أمس، لقب «أفضل مطعم في العالم» لسنة 2023 لـ«سنترال» من البيرو، لصاحبيه الطاهيين فيرجيليو مارتينيز وبيا ليون.

وأوضحت الجهة المنظّمة التي نظمت احتفالها في مدينة فالنسيا الإسبانية، أن مطعم «سنترال» في ليما حصل على اللقب خلفاً لـ«جيرانيوم» الدنماركي، نظراً لأن أطباقه تتسم بـ«تنوّع مكوّناتها»، ولأن مطبخه يعبّر عن «تاريخ البيرو وتقاليدها».

واحتل «ديسفروتار» في برشلونة المركز الثاني في التصنيف الذي تضعه مجلة «رستورانت» البريطانية، متقدماً على مطعمين إسبانيين آخرين هما «ديفيرسو» في مدريد (المركز الثالث) و«أسادور إتشيباري» (المرتبة الرابعة). وارتفع عدد المطاعم الفرنسية ضمن قائمة الـ50 الأفضل من ثلاثة العام الماضي إلى أربعة في 2023، هي «تابل» لبروتو فيرجو (في المركز العاشر)، و«سيتيم» لبرتران غريبو (في المرتبة الـ24)، و«بلينيتود» لأرنو دونكيل (36)، و«لا غرونويير» لألكسندر غوتييه (48). ويصدر تصنيف «50 بست رستورانتس» منذ عام 2002، ويتولى وضعه 1080 خبيراً مستقلاً بينهم طهاة وصحافيون متخصصون وأصحاب مطاعم وسواهم، بإشراف مجلة «رستورانت» التابعة لمجموعة «ويليام ريد» الإعلامية. ويتوزع هؤلاء الخبراء على 27 منطقة في العالم، لكل منها 40 ناخباً، يستطيعون التصويت لـ10 مطاعم، بينها ثلاثة على الأقل خارج منطقتهم.