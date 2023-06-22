لياقة

أفاد متعاملون بأن مراكز لياقة بدنية تقدّم عروضاً على تخفيضات باستخدام بطاقة إسعاد، وفور تقدمهم للاستفادة منها يفاجأون بوجود عروض بتخفيضات أخرى تلغي عروض البطاقة بداعي أنها أفضل منها.

زراعة

أثنى سكان منطقة «ند الشبا 4» على الأعمال الزراعية التجميلية التي تقوم بها بلدية دبي حالياً في المنطقة والتي تضفي طابعاً جمالياً عليها.

توصيل

شكا مستخدمو تطبيقات توصيل الطعام من تصرفات بعض سائقيها الذين يحتفظون بباقي المبالغ المدفوعة للطلبات على اعتبار أنها بقشيش يحق لهم الحصول عليه نظير عملية التوصيل، مطالبين إداراتهم بتوعيتهم بهذا الخصوص.

معلمون

خالف معلمون في مدارس خاصة، قرار الجهات التعليمية بضرورة الالتزام بالحضور حتى اليوم الأخير من العام الدراسي، وأبلغوا الطلبة بأن العام الدراسي انتهى ويمكنهم عدم الحضور إلى المدرسة خلال الفترة المتبقية من العام الأكاديمي.

تلاعب

دعا متسوق إلى فرض رقابة على محال تسوية الأسماك في سوق الميناء في أبوظبي، وإلزامها بوضع لائحة بالأسعار لمنع التلاعب بها، والذي قد يصل إلى الضعف في بعض الأوقات.

دعم

أشاد رواد أعمال شباب بدعم هيئة المساهمات المجتمعية (معاً) للمشروعات الناشئة والأفكار المبتكرة، من خلال «حاضنة معاً الاجتماعية».