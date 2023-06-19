وفاة مراهق بعد انتشاله من الغرق

توفي مراهق 13 عاماً في المستشفى أمس، بعد وقت قصير من قيام الشرطة بانتشاله من قناة في بلدة هاله بشرقي ألمانيا.

وتحقق الشرطة في سبب الوفاة، لكنها تعتقد أنها كانت حادثا عرضيا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه من غير المعروف ما إذا كان الصبي كان يستطيع السباحة أم لا.

ووفقا للشرطة، فقد غادر الصبي منزل والديه صباح أمس. وبعد ظهر ذات اليوم، اتصل الوالدان بالشرطة وأبلغا أن ابنهما مفقود.