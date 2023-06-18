جوائز «غرامي» تستبعد الذكاء الاصطناعي: الجوائز للبشر فقط

أعلنت الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم، التي تمنح جوائز «غرامي» الموسيقية، أمس، أن «المبدعين من البشر هم المؤهلون فقط» لنيل جوائزها، في مسعى إلى الحد من استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع الفني.

ومنعت الأكاديمية الأعمال التي ألفها الذكاء الاصطناعي بالكامل، لكن بعض الموسيقى التي تم تأليفها بمساعدته قد تتأهل في بعض الفئات، وقالت: «العمل الذي لا يحتوي على أي تأليف بشري ليس مؤهلاً للترشح لأي فئة». وعلى مؤلفي الموسيقى الآن الإسهام بما لا يقل عن 20% من الألبوم لنيل ترشيح. ومن قبل كان من الممكن لأي منتج أو كاتب أغانٍ أو مهندس صوت أو فنان في ألبوم موسيقي الحصول على ترشيح حتى إن كانت مساهمته محدودة. وانتشر استخدام الذكاء الاصطناعي بسرعة منذ نوفمبر عندما أطلقت «أوبن إيه.آي تكنولوجيا تشات جي.بي.تي»، التي يمكنها أن تنشئ حواراً يحاكي الحوار مع البشر بناء على مدخلات بسيطة.

وتزايدت تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما سمح لمستخدمين بتحريك الصور الثابتة، وتنفيذ خدع في الأفلام، وكتابة الأغاني والمقالات، بما هدّد باستبدال البشر في وظائف عدة.