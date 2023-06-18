الهند: الحرارة الشديدة تُلزم من فوق 60 عاماً منازلهم

توفي ما لا يقل عن 34 شخصاً في اليومين الماضيين، حيث تعيش مناطق شاسعة من ولاية أوتار براديش شمال الهند تحت وطأة الحر الشديد، ما دفع الأطباء إلى نصح المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً بالبقاء في منازلهم أثناء النهار. وكان جميع المتوفين ممن تجاوزوا الـ60 ويعانون ظروفاً صحية سابقة، ربما تفاقمت بسبب الحرارة الشديدة.

وحدثت الوفيات في منطقة باليا على بُعد 300 كيلومتر جنوب شرق لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش.

وقال كبير المسؤولين الطبيين في باليا، جايانت كومار، إنه «تم الإبلاغ عن 23 حالة وفاة الخميس، بينما توفي 11 آخرون، أول من أمس». وتسبب الصيف الحار في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء الولاية، ما ترك المواطنين بلا مراوح أو مكيفات هواء.