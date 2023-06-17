في ختام خطاب رسمي .. بايدن يدعو لملكة لا يعرفها أحد (فيديو)
المصدر:
موقع الإمارات اليوم
التاريخ:
أثار الرئيس الأميركي جو بايدن الحيرة الجمعة بعدما أنهى خطابًا حول قوانين ملكية الأسلحة بعبارة "ليحفظ الله الملكة يا رجل" التي لا يستخدمها الرؤساء الأميركيون عادة.
وتعذر على الجميع فهم ما يقصده على الفور أو أي ملكة يعني بكلامه أو سبب تفوهه بهذه العبارة التي كانت تستخدم عادة في ختام الخطابات الرسمية في المملكة المتحدة.
وتوفيت الملكة إليزابيت الثانية التي سبق لبايدن أن التقاها، في سبتمبر 2022، واعتلى نجلها تشارلز العرش من بعدها.
والجمعة، ألقى بايدن حسب "ا ف ب" خطابًا قويًا خلال "القمة الوطنية من أجل مجتمعات أكثر أمانًا" في ولاية كونيتيكت دعا فيه الكونغرس على تشديد قوانين حيازة الأسلحة. وبعيد انتهاء كلمته، تفوه بايدن بالعبارة المتعلقة بالملكة.
لم يفهم أيضًا الصحافي الذي يرافق بايدن في تحركاته اليومية ما حصل. وراسل مجموعة الوسائل الإعلامية التي تتلقى تقاريره قائلًا "سألني الكثير منكم حول السبب المحتمل لقوله ذلك. ولكن لا فكرة لدي".
كما ان إضافته مصطلح "يا رجل" لم يساعد أيضًا في توضيح ما قاله.
وفي وقت لاحق، أوضحت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون للصحافيين أن بايدن "كان يتوجه بملاحظته إلى أحد الحاضرين". لكن تعذر تحديد هوية "الملكة" المعنيّة على الفور.
وتزداد هجمات الجمهوريين على حالة جو بايدن الذهنية. ويميل بايدن الى ارتكاب هفوات وتبدو عليه علامات التقدم بالسن واضحة