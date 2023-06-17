عروض العيد والصيف لمنتجع باب الشمس الصحراوي

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يدعو منتجع باب الشمس سكان الإمارات العربية المتحدة إلى الاحتفال بهذه المناسبة والاستمتاع بإقامة تفيض أناقة، حيث يقع المنتجع الصحراوي الرائع على بعد مسافة قصيرة عن المدينة ويجسّد ثقافة الشرق الأوسط، كما يتمتع بأجواء حيوية وبهندسة معمارية خلابة، فيما يقدم باقة واسعة من الأنشطة.

ويضم المنتجع مطعم الظلة المميز الذي يستقي وحيه من الطراز الهندسي للأحياء التقليدية، فيصطحب الضيوف إلى ربوع وجهة معاصرة تعبق بالنكهات العثمانية واليونانية والمتوسطية، كما يزخر بتجارب طعام تفاعلية وأجواء نابضة بالحياة فيقدم باقة من الأطايب المبهرة بينما يلقي الضوء على النكهات المتوسطية الموسمية.

كما تعد تجربة مطعم الحظيرة من التجارب الفريدة والمميزة في قلب الصحراء، حيث يتم الترحيب بالزوار في الفندق والمنتجع بتصميمه العربي الأصيل وأجواء الحصون القديمة الأنيقة.

وتعد الحضيرة جسراً يربط الماضي بالمستقبل تحت نجوم الصحراء، ويكتمل بسوق حي، ومأكولات أصيلة وعطرية مطبوخة على الهواء مباشرة، وراقصات، وموسيقيين ، وصقارين ، وراكبي الجمال. يأخذ المطعم الضيوف في رحلة عبر النكهات المميزة والمتنوعة للشرق الأوسط. وكجزء من مجموعة رير فايندز تحت شركة كيرزنر، وهي سلسلة من عناوين الضيافة التي تقدم جوهر المكان والتجارب العاطفية الواعدة، يحافظ منتجع باب الشمس الصحراوي على إرثه باعتباره أطول رحلة صحراوية في الإمارات العربية المتحدة.

ويُشكّل المنتجع الوجهة المثالية لتأمل مناظر الصحراء الخلابة، والاسترخاء طوال اليوم أو حتى الاستمتاع بأوقات لا تُنسى مع الأصدقاء أو العائلة. كما يتيح لضيوفه فرصة الانغماس في عالم ملؤه السكينة على كراسي التشمّس المريحة بجانب المسبح للاستمتاع بأجواء الصيف المميزة أو اختبار مجموعة من المغامرات الشيقة التي يقدمها المنتجع برفقة مرشد، فمهما كان خيارهم فسيكونون على موعد مع تجربة لا تُنسى بين أحضان منتجع باب الشمس في هذا العيد.