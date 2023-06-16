تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل المضيف الجوي السعودي بندر القرهدي

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في حادثة قاتل المضيف بالخطوط الجوية السعودية بندر القرهدي التي وقعت في ديسمبر 2022، و وتحولت إلىقضية رأي عام وضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بعد نشر مقطع فيديو مؤلم يوثق لحظة مقتل المضيف حرقا.

وجاء في البيان الذي نشرته عدد من الصحف المحلية أن «بركات بن جبريل بن بركات العاطفي الكناني»، سعودي الجنسية، أقدم على قتل «بندر بن طه بن محمد القرهدي»، سعودي الجنسية، وذلك بسكب مادة البنزين على المجني عليه داخل مركبته وإشعاله النار مما تسبب في تعرض المجني عليه لحروق ووفاته نتيجة ذلك، والتسبب باحتراق 4 سيارات، وحيازته مادة الميثامفيتامين المخدر «الشبو» وتعاطيه لها.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه.

وأضاف البيان: «نظراً لبشاعة الجريمة وشناعتها، ولكون القتل بالتحريق فيه تعذيب للمقتول، ولعدم نجدة الجاني للمجني عليه مما يدل على تأصيل الإجرام في نفسه، فقد تم الحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه».