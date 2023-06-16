«صيف دبي».. مفاجآت بالجملة تنتظر السياح والمقيمين

يتبقى أسبوعان فقط على بدء «مفاجآت صيف دبي 2023»، التي طال انتظارها، حيث تنطلق فعالياتها في 29 يونيو وتستمر حتى الثالث من سبتمبر.

وستشهد الدورة الـ26 من المفاجآت، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية على مدار 67 يوماً، ما يجعل من صيف العام الجاري موسماً مميزاً.

تستضيف الفعالية حفلات موسيقية ممتعة، وفعاليات مميزة، وغيرها من التجارب الرائعة في المدينة التي تنبض بالحياة في فصل الصيف، بدءاً من عطلة نهاية الأسبوع المميزة، التي تتزامن مع احتفالات عيد الأضحى في دبي. يستعد سكان وزوّار دبي للاستمتاع بحفل غنائي استثنائي يجمع اثنين من عمالقة الفن، حسين الجسمي وكاظم الساهر في الأول من يوليو في «كوكا كولا أرينا دبي». كما سيحيي «فنان العرب» محمد عبده حفلاً رائعاً في الثاني من يوليو في «كوكاكولا أرينا دبي».

كما يقام العديد من السحوبات الكبيرة، وتتوافر الصفقات الرائعة، وتجارب تذوق المأكولات والمشروبات وأشهى الأطباق، إضافة إلى العروض الترويجية التي تتواصل على مدار الصيف، وكذلك تخفيضات الحجز المبكر، والأنشطة العائلية، التي سيتم تنظيمها في الأماكن الشهيرة والأسواق ومراكز التسوّق في المدينة، كما يمكن الاستفادة من عرض «للأطفال مجانا» (Kids Go Free)، الذي يتيح للأطفال دخول العديد من الفنادق والوجهات السياحية بالمجان.

سيتم الإعلان عن أجندة «مفاجآت صيف دبي» للعام الجاري في 20 يونيو، حيث سنوفر دليلاً شاملاً للاستمتاع بموسم الصيف في المدينة، والذي سيكون حافلاً بالمفاجآت الرائعة، وعروض التجزئة والمأكولات والمشروبات اللذيذة، والأنشطة الترفيهية في الفترة من 29 يونيو حتى الثالث من سبتمبر.