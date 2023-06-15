أطلق النار على نفسه خلال معركة مع لص في الحلم

تسبب حلم مزعج لرجل ستيني بإصابته بطلق ناري في ساقه، ومجموعة من الغرامات تجاوزت 150 ألف دولار، ناهيك عن الإجراءات القانونية والتهم الجنائية.

وسيكون على الرجل الذي يدعى مارك ديكارا البالغ من العمر 62 عامًا مواجهة تهمتا حيازة أسلحة نارية والاستخدام المتهور لها، بعد أن قالت السلطات إنه أطلق النار على نفسه بطريق الخطأ أثناء نومه بعدما حلم بأنه يدافع عن نفسه ضد "دخيل" في منزله.

واستخدم ديكارا وهو من إلينوي (الولايات المتحدة ) مسدس ماغنوم عيار 357 يمتلكه لإطلاق النار أثناء نومه على "دخيل " رآه في منامه كما قالت الشرطة .

وقالت حكومة مقاطعة ليك وفقا لما ذكرته محطة" سي بي اس" أنه في ليلة الحادثة ، حلم ديكارا بأن شخصًا ما يقتحم منزله، فتخيل أنه يتهيأ لإطلاق النار على "دخيل المنام."

لكنه عندما ضغط على زناد المسدس أطلق النار على ساقه ليستيقظ من الألم. وأكدت السلطات خلال التحقيق أن محاولة السطو لم تحدث بالطبع في منزل ديكارا، ولم يكن هناك متسلل على ممتلكاته.

وكانت الشرطة استجابت لمكالمة تفيد بإصابة شخص بعيار ناري، ليجدوا ديكارا عند وصولهم ، وهو يعاني من طلق ناري في ساقه وقد فقد "كمية كبيرة من الدم".

وتقرر لاحقًا أن الطلقة التي خرجت من مسدسه أصابت بساقها واستقرت في فراشه ، لذلك لم يتضرر أي شخص آخر. ووضعت الشرطة عصابة على ساق الرجل ونقلته إلى مستشفى في المنطقة لتلقي العلاج.

وتبين لاحقا أن الرجل لا يمتلك رخصة سلاح ناري ، وهو أمر إلزامي في إلينوي من أجل امتلاك سلاح قانونيًا. وهو ما دفع مكتب المدعي العام إلى إلقاء تهمتين على صاحب المنام أولا لحيازة سلاح ناري بدون بطاقة ، وثانيا للاستخدام المتهور للسلاح.

وألقي القبض على ديكارا ثم أطلق سراحه بعد دفع كفالة بقيمة 150 ألف دولار. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم 29 يونيو.