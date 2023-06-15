سيارة ذاتية القيادة في كاليفورنيا تدهس كلباً وتقتله

في حادث نادر دهست سيارة ذاتية القيادة كلبا عبر الشارع أمامها مما أدى إلى مقتله.

وبحسب تقرير قدمته شركة وايمو المنتجة للسيارة (شقيقة شركة التكنولوجيا وخدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة جوجل) الى سلطة النقل في كاليفورنيا إن السيارة كانت تعمل بنظام القيادة الذاتية رغم وجود سائق خلف عجلة القيادة أثناء وقوع الحادث.

وجاء الحادث في لحظة حرجة بالنسبة لتكنولوجيا القيادة الذاتية للسيارات، حيث تسعى شركتا وايمو وكروز التابعتان لمجموعة جنرال موتورز الأمريكية للسيارات إلى تشغيل سيارات أجرة ذاتية القيادة في مدينة سان فرانسيسكو رغم الاعتراضات.

وشددت وايمو في بيان على موقع آرس تكنيكا إن تطبيق نظام القيادة الذاتية تعرف بطريقة صحيحة على الكلب في الحادث الذي وقع في الشهر الماضي، حيث اندفع أمام السيارة قادما من خلف سيارة كانت متوقفة.

ورغم ذلك لم يتمكن نظام القيادة الذاتية من إيقاف السيارة ومنع وقوع الحادث في الوقت المناسب. وقالت وايمو لموقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إنه لا التطبيق ولا السائق قاما بتشغيل مكابح السيارة.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) كان أحد أسباب الحادث حركة الكلب السريعة. وفيما بعد أكدت عملية محاكاة للحادث باستخدام الكمبيوتر أن الحادث كان حتميا ولم يكن بالمستطاع تجنبه.

يذكر أن أحد الحجج الرئيسية التي يروج لها منتجو تكنولوجيا القيادة الذاتية هي أن السيارات ذاتية القيادة أكثر أمانا من السيارات التي يقودها بشر، حتى إذا لم يكن بالمستطاع تجنب حوادثها بنسبة 100%.

يأتي ذلك في حين بدأت شركتا وايمو وكروز تشغيل سيارات ذاتية القيادة في شوارع سان فرانسيسكو دون وجود سائق فيها، في حين يشكو السكان من أن هذه السيارات تغلق أحيانا الطرق عندما يحدث خطأ في تشغيلها.

في المقابل ترى سلطة النقل العام في سان فرانسيسكو أن هذه السيارات ذاتية القيادة جعلت تشغيل الحافلات وعربات الترام صعبا. وقامت شركة كروز منذ أسابيع قليلة بتحديث برنامج الكمبيوتر في سياراتها بعد حادث التصادم مع حافلة عامة.

يذكر أنه تم تسجيل حادث واحد للسيارات ذاتية القيادة أسفر عن حالة وفاة منذ 2018، عندما صدمت سيارة تابعة لشركة خدمات النقل الذكي أوبر تكنولوجيز سيدة كانت تعبر الشارع أثناء اختبار قيادة للسيارة ليلا.