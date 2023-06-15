محمد رمضان يبدأ التحضير لـ"جعفر العمدة 2" ويقول: "أقوى من الأول بكتير"

أعلن الفنان المصري محمد رمضان عن بدء التحضير للجزء الثاني من مسلسل " جعفر العمدة". وكان النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من المسلسل الذي عرض في الموسم الدرامي الرمضاني المنصرم، جعل العمل يتصدر ترند منصات التواصل الاجتماعي طول عرض حلقاته.

وأعلن رمضان رسميا على حسابه على "انستغرام" عن التحضير للجزء الثاني من المسلسل حيث شارك متابعيه مجموعة من الصور عبر صفحته ظهر خلالها وهو يوقع عقد تقديم الجزء الثاني من المسلسل وعلق قائلا: "و قَّعت أمس عقد مسلسل (جعفر العمدة) الجزء الثاني بعد ما أطمنت انه ثقة في الله هيكون أقوى من الأول بكتير، إنتاج ميديا هب تأليف محمد سامي و مهاب طارق إخراج محمد سامي، رمضان ٢٠٢٤ يجمعنا بإذن الله".

ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) المتزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل في العديد من الصراعات سواء في عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره عايدة (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

وشارك في العمل عدد آخر من النجوم أبرزهم هالة صدقي، زينة، إيمان العاصي، مي كساب، عصام السقا، أحمد فهمي، منذر رياحنة وآخرون والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.